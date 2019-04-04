2019-04-04T13:57:38+03:00
Происшествия

В Мурманске пьяный водитель уходил от инспекторов ДПС и перевернулся на машине

Мужчине повезло - он не пострадал
Мария ПАШЕНКОВА
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Водитель не справился с управлением на кольце и вылетел на заграждение. Фото: vk.com/murmansk_dtpВодитель не справился с управлением на кольце и вылетел на заграждение. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Опыт - большое дело. Он подсказал инспектору ДПС, наблюдавшему за движением Nissan, что за рулем сидит нетрезвый водитель. Случилось это 4 апреля около 3.30 на улице Баумана в Мурманске.

Мужчине по громкой связи сказали остановиться, но он только сильнее вдавил педаль газа. И началась погоня. Водитель игнорировал светофоры и дорожные знаки, выезжал на встречку и превысил скорость.

В какой-то момент он направился в сторону Колы. На кольце у стелы на въезде в Мурманск Nissan занесло на встречной полосе. Машины вылетела на железобетонное ограждение и перевернулась. Удивительно, но нарушителю повезло - он не пострадал.

- За рулем оказался 32-летний житель города. На месте он прошел освидетельствование на алкоголь, который подтвердил, что за руль водитель сел нетрезвым. На него было составлено восемь протоколов, - уточнили "КП" в отдельном батальоне ОГИБДД по городу Мурманску.

За все нарушения мурманчанину грозит лишение прав. Его история - лишнее напоминание другим водителям: алкоголь и вождение несовместимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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