2019-04-04T15:26:42+03:00
Происшествия

В Мурманске хаски пала жертвой догхантеров

Яд рассыпали на площадке для выгула собак
Елена МОЛОДЦОВА
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Чем помешал догхантерам красавец-хаски, которого выгуливали на специально отведенной для этого территории, теперь вряд ли удастся узнать.Чем помешал догхантерам красавец-хаски, которого выгуливали на специально отведенной для этого территории, теперь вряд ли удастся узнать.Фото: Александр ГЛУЗ
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Произошедшую трагедию в Ленинском районе столицы Заполярья не назовешь не иначе как весенним обострением. Ведь породистую домашнюю собаку владельцы выгуливали по всем правилам и на специально отведенной для этого территории, но любимого питомца уберечь от беды все равно не удалось.

- На площадке для выгула собак у дома №32/1 на улице Чумбарова-Лучинского рассыпана отрава. Уже одна собака пострадала: бедного хаски, к сожалению, не успели спасти. Будьте внимательны! Берегите своих собак, - такое тревожное сообщение появилось в группе Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека».

Других подробностей произошедшего ЧП волонтерам узнать не удалось. Тем не менее, владельцам собак стоит держать ухо в остро и внимательно следить за поведением своих любимцев после прогулки. При первых симптомах: потере координации и рвоте необходимо вколоть упаковку витамина В6 и немедленно везти животное к ветеринару. Тогда у вас будет шанс спасти свою собаку от неминуемой гибели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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