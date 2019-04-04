«Брейн-ринг» за колючей проволокой: осужденные Мурманской области сойдутся в интеллектуальном поединке

СЕГОДНЯ 13:34 2019-04-04T13:34:32+03:00

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Пока мурманские «Норманны» в очередной раз штурмуют телевизионную версию «Брейн-ринга», к слову, весьма успешно, в исправительных колониях Заполярья решили по аналогии организовать среди осужденных свои интеллектуальные состязания.

- Официально в игре посредством видеоконференц-связи участвуют команды в составе шести человек из четырех колоний Мурманской области. В учреждениях сначала прошли отборочные игры среди осужденных, победители вышли в полуфинал, который состоится уже завтра, 5 апреля. Против команды исправительной колонии №16 сыграют подопечные ИК-18, а затем между собой сразятся ИК-17 и ИК-23. В финале 20 апреля встретятся две самые сильные команды, - рассказывает начальник пресс-служба УФСИН по Мурманской области Ольга Столярова.

Остальные учреждения Заполярья не остались не у дел. В каждом прошли игры локального масштаба. Так, например, в колонии-поселении №20 в Зеленобороском на «Брейн-ринге» сошлись «Девчата» и «Парни». Перед командами стояла задача продемонстрировать свои познания в космической тематике. Все три тура «Звездный тест», «Освоение космоса» и «Млечный путь» завершились боевой ничьей.

Чтобы все-таки определить победителя, жюри пришлось задать обеим командам дополнительные вопросы. И «Девчата» не упустили свой шанс, буквально вырвав победу у своих соперников и завоевав переходящий кубок.

Команда какой колонии победит в интеллектуальной игре регионального масштаба, узнаем совсем скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU