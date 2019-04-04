Житель Заполярного погиб во сне из-за замыкания в потолочной проводке

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-04T14:07:56+03:00

В Мурманской области пожар из-за неисправной проводки погубил мужчину. Случилось это в городе Заполярный в ночь на 4 апреля. Фото: Сергей АНДРЕЕВ

Второй обитатель квартиры попал в реанимацию с отравлением продуктами горения

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Ночь со среды на четверг ознаменована в Мурманской области трагедией - умер человек. Мужчина скончался из-за бытового возгорания. Несчастный случай произошел в городе Заполярный, в доме на Крупской, 9.

Трагедия снова поднимает всем известную проблему. Электропроводка в большинстве домов Мурманской области опасно изношена. Той ночью в квартире 5-этажного дома находились двое жильцов, в возрасте 54 и 48 лет.

Старший северянин спал у себя в комнате, как вдруг на потолке закоротило проводку. Начался пожар.

- 3 апреля в 23.41 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании. В результате пожара выгорела комната на площади 35 квадратных метров. Закопчены стены, потолок по всей площади квартиры, - сообщает пресс-служба МЧС России по Мурманской области.

Спасатели обнаружили в комнате тело 54-летнего северянина. Второй мужчина, который находился в другой комнате, выжил.

- В настоящее время он доставлен в реанимационное отделение больницы. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - пояснили в пресс-службе следственного комитета Мурманской области.

Стоит отметить, что версия с проводкой - предварительная. Но скорее всего она подтвердится в процессе пожарно-технической экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU