Житель Заполярного погиб во сне из-за замыкания в потолочной проводке
Ночь со среды на четверг ознаменована в Мурманской области трагедией - умер человек. Мужчина скончался из-за бытового возгорания. Несчастный случай произошел в городе Заполярный, в доме на Крупской, 9.
Трагедия снова поднимает всем известную проблему. Электропроводка в большинстве домов Мурманской области опасно изношена. Той ночью в квартире 5-этажного дома находились двое жильцов, в возрасте 54 и 48 лет.
Старший северянин спал у себя в комнате, как вдруг на потолке закоротило проводку. Начался пожар.
- 3 апреля в 23.41 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании. В результате пожара выгорела комната на площади 35 квадратных метров. Закопчены стены, потолок по всей площади квартиры, - сообщает пресс-служба МЧС России по Мурманской области.
Спасатели обнаружили в комнате тело 54-летнего северянина. Второй мужчина, который находился в другой комнате, выжил.
- В настоящее время он доставлен в реанимационное отделение больницы. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - пояснили в пресс-службе следственного комитета Мурманской области.
Стоит отметить, что версия с проводкой - предварительная. Но скорее всего она подтвердится в процессе пожарно-технической экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU