2019-04-04T12:34:00+03:00
Дом. Семья

В Мурманской области ищут пса, который жил при воинской части и пропал

Метиса овчарки может находиться в Магнетитах и Лопарской
Ника СВЕТЛОВА
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Метиса овчарки пригрели в воинской части. А потом он пропал. Фото: https://vk.com/murmanzoopoterychkiМетиса овчарки пригрели в воинской части. А потом он пропал. Фото: https://vk.com/murmanzoopoterychki
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Пропала собака, живущая в нашей... воинской части. Так можно было бы перепеть известную песню Олега и Родиона Газмановых.

Почти беспородный пес - метис овчарки - прибился к военным в Шонгуе. Те его пригрели, кормили. Словом, жизнь у четвероногого наладилась! На сытых хлебах он прожил четыре месяца, с сентября по декабрь 2014 года, а потом все закончилось.

- Пса кому-то отдал собаковод Валерий Гринцевич, работавший в этой части. Сам он жил в Магнетитах. Он умер в январе 2015 года. Кому отдал собаку - никто не знает. Работники воинской части предполагали, что она может быть в Магнетитах или в Лопарской у кого-то из местных жителей. Однако ее там не обнаружили, - рассказывают в группе "МурманЗооПотеряшки".

Вот уже четыре года пса ищут, но не могут найти. Сердце за него у военных болит! Так что если вы видели его - сообщите по телефону 89211551784 или куратору поисков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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