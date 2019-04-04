В Мурманске вновь напишут «Тотальный диктант»

СЕГОДНЯ 11:49 2019-04-04T12:45:32+03:00

На ледоколе «Ленин» уже нет свободных мест для регистрации

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В вузах, школах, библиотеках и музеях по всей России активно готовятся к ежегодному «Тотальному диктанту». Зарегистрироваться на акцию, которая пройдет 13 апреля в разных уголках мира, можно на сайте проекта totaldict.ru со вчерашнего дня.

Автором текста для диктанта в 2019 году стал российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский, который известен своими книгами, посвященными Льву Толстому.

Сейчас для регистрации открыто около 3100 мест, где можно проверить свою грамотность. И Мурманск традиционно станет частью акции. Так, на ледоколе «Ленин» - площадка, которая, пожалуй, вызывает самый большой ажиотаж, уже нет свободных мест для регистрации участников. Но расстраиваться не стоит, мурманчане могут пройти экзамен в одном из корпусов МГТУ, научной библиотеке или филиале РАНХиГС.

Принять участие в акции можно и онлайн - трансляции пройдут из 6 городов мира, так что поклонники проекта смогут написать все 4 фрагмента текста дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU