В Мурманске вновь напишут «Тотальный диктант»
В вузах, школах, библиотеках и музеях по всей России активно готовятся к ежегодному «Тотальному диктанту». Зарегистрироваться на акцию, которая пройдет 13 апреля в разных уголках мира, можно на сайте проекта totaldict.ru со вчерашнего дня.
Автором текста для диктанта в 2019 году стал российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский, который известен своими книгами, посвященными Льву Толстому.
Сейчас для регистрации открыто около 3100 мест, где можно проверить свою грамотность. И Мурманск традиционно станет частью акции. Так, на ледоколе «Ленин» - площадка, которая, пожалуй, вызывает самый большой ажиотаж, уже нет свободных мест для регистрации участников. Но расстраиваться не стоит, мурманчане могут пройти экзамен в одном из корпусов МГТУ, научной библиотеке или филиале РАНХиГС.
Принять участие в акции можно и онлайн - трансляции пройдут из 6 городов мира, так что поклонники проекта смогут написать все 4 фрагмента текста дистанционно.
ИСТОЧНИК KP.RU