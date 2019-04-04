2019-04-04T10:47:48+03:00
Происшествия

Пропавший мурманчанин с Абрам-Мыса найден мертвым в лесу

Андрей Фомин исчез из виду еще 2 недели назад, а когда знакомые мужчины хватились, было уже поздно
Иван ПЕТРОВ
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Андрей Фомин скончался, предположительно, из-за сердечного приступа. Случилось это в лесном массиве неподалеку от жилых домов. Фото: vk.com/murmanspas51Андрей Фомин скончался, предположительно, из-за сердечного приступа. Случилось это в лесном массиве неподалеку от жилых домов. Фото: vk.com/murmanspas51
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- Искренние соболезнования родным и близким.

Когда такая подпись появляется в группе поисковиков под ориентировкой, дело плохо. Это говорит об одном: исчезновение человека закончилась трагедией. Так произошло и в нашем случае, с пропавшим жителем Мурманска.

Андрей Фомин, пропавший в микрорайоне Абрам-Мыс еще 18 марта, найден мертвым. Упомянутые соболезнования появились в группе «Мурманспаса» в ночь с 3 на 4 апреля. Ориентировка на Андрея Сергеевича дополнилась мрачными словами «Найден, погиб».

Но что все-таки случилось с 59-летним северянином? Скорее всего, мужчину подвело здоровье. По крайней мере, на это указывают все обстоятельства.

- Тело мужчины обнаружено на земле в лесном массиве, около дома №15 на Охотском переулке. Телесных повреждений при поверхностном осмотре не выявлено. Нет каких-либо признаков, указывающих на совершение суицида. Назначена судебно-медицинская экспертиза, направленная на выяснение причин смерти, - пояснила «КП» старший помощник начальника следственного управления Мурманска по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Не лишним будем упомянуть что, судя по отзывам жителей Абрам-Мыса в соцсети, мурманчанин питал склонность к горячительным напиткам. Не исключено, что мужчину удалось бы спасти, если бы знакомые вовремя заявили о пропаже, а не спустя 2 недели...

ИСТОЧНИК KP.RU

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