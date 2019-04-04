2019-04-04T09:25:52+03:00
Происшествия

В Мурманске осудили криминальную пару: она заманивала мужчин досугом, он мошенничал с банковскими картами

Всего северяне забрали у жертв 280 тысяч рублей
Ника СВЕТЛОВА
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Мошенники работали с банковскими картами, у которых подсматривали пароли.Мошенники работали с банковскими картами, у которых подсматривали пароли.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Мурманске уже не раз судили местных подражателей Бонни и Клайду. Напомним, одна парочка грабила офисы микрозаймовых организаций.

А теперь Октябрьский районный суд не пощадил двух северян, которые придумали схему, как получить легкие деньги.

Женщина ездила по Мурманску на машине и искала жертв. Требование было одно: прилично одет и нетрезв. Таких легче всего было найти у разных клубов, ресторанов или гостиниц. Мужчинам мошенница предлагала не снижать градус и весело провести время.

- Под любым предлогом она заезжала с потерпевшими в магазины либо на АЗС. Когда потерпевшие расплачивались банковской картой, подсматривала пин-код. Потому похищала карты, деньги, золотые украшения.Карты подсудимая сразу же передавала соучастнику, который снимал деньги либо переводил их на свои счета, - поясняет прокуратура Мурманской области.

Всего за три месяца - сентябре, октябре и декабре 2017 года - парочка присвоила 280 тысяч рублей. А потом они попались и получили сразу два уголовных дела: кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, и кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Мужчину позже обвинили еще и в незаконных приобретения и хранения психотропных веществ в крупном размере.

Суд отправил мужчину на 4 года 6 месяцев в исправительную колонию строгого режима, его сообщницу - на 3 года 4 месяца в колонию общего режима. Правда, ей дали отсрочку, т.к. она воспитывает ребенка, которому нет 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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