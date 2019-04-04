От Териберки до Владивостока: Путешественник решил объехать всю страну на "ВАЗ-2115"
- Всем привет! Меня зовут Витя. 1 апреля начал автопутешествие по России. Старт - село Териберка Мурманской области, далее Мурманск, Архангельск, Сыктывкар, Киров, Кострома... И по столицам 79 регионов до Владивостока, - так начинается блог путешественника, который решил объехать всю страну.
Для дороги он выбрал не мощный внедорожник, а "ВАЗ-2115". Что было очень рискованно, если учесть, что Виктор выезжал из Териберки, дорогу на которую сам справедливо назвал снежным пленом.
- Все, что будет происходить, это импровизация без сценария, без второго дубля, - поясняет путешественник.
Всего он проедет свыше 40 тысяч километров, потратит почти 3500 литров бензина. И финишировать планирует только через 180 дней после старта, т.е. примерно 27 сентября.
Проект водителя называется "Еду по стране", и следить за ним можно в соцсетях. А еще Виктору можно помочь деньгами на бензин.
Водитель на "ВАЗ-2125" едет по стране от Териберки до Владивостока.Фото: vk.com/edupostrane
ИСТОЧНИК KP.RU