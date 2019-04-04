От Териберки до Владивостока: Путешественник решил объехать всю страну на "ВАЗ-2115"

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-04T09:21:56+03:00

Водитель рассказывает, что весь его путь будет импровизацией [видео]

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- Всем привет! Меня зовут Витя. 1 апреля начал автопутешествие по России. Старт - село Териберка Мурманской области, далее Мурманск, Архангельск, Сыктывкар, Киров, Кострома... И по столицам 79 регионов до Владивостока, - так начинается блог путешественника, который решил объехать всю страну.

Для дороги он выбрал не мощный внедорожник, а "ВАЗ-2115". Что было очень рискованно, если учесть, что Виктор выезжал из Териберки, дорогу на которую сам справедливо назвал снежным пленом.

- Все, что будет происходить, это импровизация без сценария, без второго дубля, - поясняет путешественник.

Всего он проедет свыше 40 тысяч километров, потратит почти 3500 литров бензина. И финишировать планирует только через 180 дней после старта, т.е. примерно 27 сентября.

Проект водителя называется "Еду по стране", и следить за ним можно в соцсетях. А еще Виктору можно помочь деньгами на бензин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/701154" frameborder="0"></iframe> Водитель на "ВАЗ-2125" едет по стране от Териберки до Владивостока.Фото: vk.com/edupostrane

ИСТОЧНИК KP.RU