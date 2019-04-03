Гендиректор компании не признается, что виноват в гибели мурманчанки из-за сосульки
Заключения под стражу на два месяца удалось добиться следователям в отношении генерального директора компании "МонтажСпецСтрой". Напомним, она отвечает за уборку мурманских крыш от наледи.
Руководителя задержали в рамках расследования уголовного дела о гибели 64-летней женщины от упавшей сосульки. Трагедия случилась у дома №8 на Рыбном проезде.
- Генеральному директору подрядной организации ООО «МонтажСпецСтрой», содержащемуся в СИЗО, следователями предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека», - пояснила старший помощник руководителя Следственного управления следственного комитета по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
При этом сам мужчина свою вину категорически не признает и защищает себя всеми силами.
Прощание с погибшей Лидией Кроновой состоялось 2 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU