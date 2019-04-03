2019-04-03T16:16:08+03:00
Происшествия

Гендиректор компании не признается, что виноват в гибели мурманчанки из-за сосульки

Сейчас мужчина находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Сейчас генеральный директора подрядной компании находится в СИЗО.Сейчас генеральный директора подрядной компании находится в СИЗО.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Заключения под стражу на два месяца удалось добиться следователям в отношении генерального директора компании "МонтажСпецСтрой". Напомним, она отвечает за уборку мурманских крыш от наледи.

Руководителя задержали в рамках расследования уголовного дела о гибели 64-летней женщины от упавшей сосульки. Трагедия случилась у дома №8 на Рыбном проезде.

- Генеральному директору подрядной организации ООО «МонтажСпецСтрой», содержащемуся в СИЗО, следователями предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека», - пояснила старший помощник руководителя Следственного управления следственного комитета по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

При этом сам мужчина свою вину категорически не признает и защищает себя всеми силами.

Прощание с погибшей Лидией Кроновой состоялось 2 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мурманские шахматисты провалили турнир во Франции
В Мурманске наледь с крыши повредила сразу три машины
В Мурманске из-за поезда "Сирийский перелом" перекроют улицы в центре города
В Мурманске целый год падают камни с крыши исторического дома возле детсада
Над Апатитами сфотографировали розовое облако Сальвадора Дали
Пропавший в Североморске 13-летний Никита Штефанеса вышел на связь
Дедушку, которого мурманчанин спас из горящей машины, перевели из реанимации в палату
В Междуречье ввели «повышенную готовность», чтобы не оставить местных жителей без питьевой воды
Северный флот навестил столицу чая впервые за историю Мурманской области
В Полярных Зорях подросток ударил ножом полицейского в шею и спину
В колониях Мурманской области православные помолятся о заключенных под стражу и возвращении их на свободу
Командира Ми-8 будут судить за столкновение с деревьями в Ловозере
Красный гроб на машину мурманчанина могли поставить бывшие заключенные
"Мурманскводоканал" без разрешения брал воду из Колы, Верхнетуломского водохранилища и Большой Лавны
В Мурманской области запускают горячую линию в связи с переходом на цифровое ТВ
Полицейский требует наказать создателей сериала "Мертвое озеро" за интимную сцену с табельным оружием
В доме родителей мурманского правозащитника прошли обыски из-за взрыва у здания ФСБ в Архангельской области
Телефон в мыле пытались передать осужденным в Мурмашах