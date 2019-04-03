В Мурманске целый год падают камни с крыши исторического дома возле детсада

СЕГОДНЯ 17:02 2019-04-03T17:09:41+03:00

Фонду капитального ремонта Мурманской области стоит включить "Ленина, 68" в планы на 2019 год. Кирпичи с крыши падают чуть ли не каждый день! Фото: группа "Мурманск ДТП ЧП"

«Сталинка» на Ленина, 68 включена в список культурного наследия, но капремонта в 2019 году она не дождется...

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Известный сатирик Зощенко «изобрел» автомобиль, который движется на энергии... падающих кирпичей! Так он отреагировал на халатность коммунальщиков в начале 1920-х годов. Сегодня, спустя 100 лет, проблема все еще не потеряла своей актуальности. В Мурманске - точно.

В городе есть дома, с которых элементы фасада валятся на голову прохожим. Например, «сталинка» в самом центре Мурманска, по адресу Ленина, 68. Местные жители давно обратили внимание на выпадение кирпичей из карниза крыши. И всерьез забеспокоились.

Мурманская мэрия, получив жалобу летом 2018 года, перенаправила северян в управляющую компанию «Октябрьское ЖЭУ» (ныне - «Альбатрос»). Удалось ли решить проблему за истекший почти что год? Судя по сегодняшней записи в соцсети, нет...

- Ленина, 68, падают камни!! А рядом детский садик и главное управление МВД, - сообщили подписчики группы «Мурманск ДТП ЧП».

Дом этот числится среди объектов культурного наследия. Да только в программу капитального ремонта на 2019 год здание, увы, не вошло.

Пару месяцев назад в доме произошел пожар, в результате которого сильно обгорели деревянные стены и перегородки между этажами. Кстати, интересный факт: на месте этого здания около века тому назад стояла первая мурманская церковь. По своему архитектурному облику, впрочем, она представляла собой обычную избу.

ИСТОЧНИК KP.RU