В Мурманске наледь с крыши повредила сразу три машины
Управляющие компании бодро рапортуют в штаб ЖКХ, а оттуда информация идет до первых лиц региона: почти все дома в Мурманске почищены от наледи на крышах. Но мурманчане доказывают обратное: работа сделана не везде.
Казалось бы, центр Мурманска с его большим количеством покатых крыш должны были убрать образцово на фоне трагедии у дома №8 на Рыбном проезде, когда от сосульки погибла женщина. Но некоторые УК халтурят.
Так, на улице Буркова у дома №11/18 снег со льдом упал с крыши сразу на три припаркованных машины.
Наледь повредила лобовые стекла - спросить деньги на их замену владельцы хотят с УК. Фото: Татьяна Лучко
- Вот и мое авто стало жертвой ледяных глыб. Состояние кузова соседней машины неизвестно. Неприятный сюрприз, машина стояла в трех метрах от дома, - пожаловалась в группе "Мурманск. ДТП. ЧП" Татьяна Лучко.
Наледь разбила лобовые стекла автомобилей. Из-за этого их владельцы обратились в полицию, чтобы возместить ущерб - в случившемся они обвиняют управляющую компанию.
Напомним, на днях наледь упала на машину, которая стояла у дома на улице Софьи Перовской.
ИСТОЧНИК KP.RU