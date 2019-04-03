В Мурманске наледь с крыши повредила сразу три машины

СЕГОДНЯ 18:00 2019-04-03T18:00:32+03:00

Снег упал на машины, что были припаркованы у дома. Фото: Татьяна Лучко

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Управляющие компании бодро рапортуют в штаб ЖКХ, а оттуда информация идет до первых лиц региона: почти все дома в Мурманске почищены от наледи на крышах. Но мурманчане доказывают обратное: работа сделана не везде.

Казалось бы, центр Мурманска с его большим количеством покатых крыш должны были убрать образцово на фоне трагедии у дома №8 на Рыбном проезде, когда от сосульки погибла женщина. Но некоторые УК халтурят.

Так, на улице Буркова у дома №11/18 снег со льдом упал с крыши сразу на три припаркованных машины.

Наледь повредила лобовые стекла - спросить деньги на их замену владельцы хотят с УК. Фото: Татьяна Лучко

- Вот и мое авто стало жертвой ледяных глыб. Состояние кузова соседней машины неизвестно. Неприятный сюрприз, машина стояла в трех метрах от дома, - пожаловалась в группе "Мурманск. ДТП. ЧП" Татьяна Лучко.

Наледь разбила лобовые стекла автомобилей. Из-за этого их владельцы обратились в полицию, чтобы возместить ущерб - в случившемся они обвиняют управляющую компанию.

Напомним, на днях наледь упала на машину, которая стояла у дома на улице Софьи Перовской.

ИСТОЧНИК KP.RU