В Мурманске из-за поезда "Сирийский перелом" перекроют улицы в центре города
По стране едет "Сирийский перелом" - это поезд, укомплектованный Минобороны, который везет свыше 500 экспонатов. Все они настоящие: от транспорта террористов до нашего оружия.
В Мурманск поезд прибудет 22 апреля. Северяне смогут не только посетить выставку, но принять участие в акции. Так, будет развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, пройдет митинг и концерт.
Из-за мероприятий водителям придется потерпеть временные неудобства.
По данным администрации Мурманска, нельзя будет парковаться и ехать у главного входа железнодорожного вокзала - по улице Коминтерна с 00.00 21 апреля до 00.00 23 числа. Исключение сделают для машин со спецпропусками и высаживающих пассажиров.
Машин также не должно быть с 00.00 до 17.00 22 апреля на улицах Ленинградская, Воровского и Профсоюзов. Транспорту нельзя будет по ним ездить и парковаться.
ИСТОЧНИК KP.RU