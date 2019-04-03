В Мурманске из-за поезда "Сирийский перелом" перекроют улицы в центре города

СЕГОДНЯ 17:29 2019-04-03T17:29:54+03:00

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По стране едет "Сирийский перелом" - это поезд, укомплектованный Минобороны, который везет свыше 500 экспонатов. Все они настоящие: от транспорта террористов до нашего оружия.

В Мурманск поезд прибудет 22 апреля. Северяне смогут не только посетить выставку, но принять участие в акции. Так, будет развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, пройдет митинг и концерт.

Из-за мероприятий водителям придется потерпеть временные неудобства.

По данным администрации Мурманска, нельзя будет парковаться и ехать у главного входа железнодорожного вокзала - по улице Коминтерна с 00.00 21 апреля до 00.00 23 числа. Исключение сделают для машин со спецпропусками и высаживающих пассажиров.

Машин также не должно быть с 00.00 до 17.00 22 апреля на улицах Ленинградская, Воровского и Профсоюзов. Транспорту нельзя будет по ним ездить и парковаться.

ИСТОЧНИК KP.RU