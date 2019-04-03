Мурманские шахматисты провалили турнир во Франции

СЕГОДНЯ 18:31 2019-04-03T18:31:08+03:00

Турнир в Париже не задался для мурманчан с самого начала. Фото: Murmansk Region Chess Team

В Париже было подписано соглашение между тремя странами об организации молодежных соревнований не реже чем раз в три года

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Третий международный молодежный шахматный турнир ChessMates, который прошел на днях в Париже, оказался не самым удачным для сборной Мурманской области. Вот уже несколько лет весной команды Роттердама, Парижа и Мурманска встречаются, чтобы сразится в интеллектуальных битвах. В 2019 году к ним присоединились Ирландия и Англия, а у спортсменов из Туниса наоборот не получилось приехать.

- За неделю до турнира ChessMates наша команда отобралась на всероссийские соревнования «Белая Ладья», которые пройдут в июне в Дагомысе. Но в Париже мы потерпели фиаско - пятое место из шести. Уровень французских и голландских шахматистов всегда был на высоте. Мурманская команда же в этот раз наполовину состояла из новичков. Надеемся, следующий турнир будет более успешным, - рассказывает представитель Murmansk Region Chess Team Александр Полято.

Соревнования во Франции не задались с самого начала: в первый день мурманчане уступили парижской Idf Chess Team 1,5 против 8,5. И дальше как снежный ком, даже «звездочка» Ирина Полято оказалась не в своей тарелке: в четырех играх имела большое преимущество и все проиграла.

- Сейчас главное, чтобы это не отразилось на предстоящих соревнованиях - через две недели Чемпионат России, - переживает Александр.

Во Франции три города, основавшие ChessMates, подписали устав о том, что обязуются взаимодействовать друг с другом и организовывать турнир не реже одного раза в три года с участием всех команд-основателей, а также несколькими другими командами.

ИСТОЧНИК KP.RU