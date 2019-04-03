2019-04-03T15:35:53+03:00
Общество

Пропавший в Североморске 13-летний Никита Штефанеса вышел на связь

Неоднократно уходящий из дома подросток переписывается со службой опеки через соцсеть
Иван ПЕТРОВ
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С подростком из Североморска, пропавшим 31 марта, все в порядке... Фото: личный архив Никиты ШтефанесаС подростком из Североморска, пропавшим 31 марта, все в порядке... Фото: личный архив Никиты Штефанеса
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Тинейджеры пропадают в Заполярье достаточно часто. В большинстве случаев это заканчивается благополучно - возвращением ребенка домой или в соцучреждение. Правоохранительные органы пристально следят за каждой пропажей, а следователи даже разработали алгоритм действий на такой случай.

Совсем недавно в Мурманской области приключился очередной казус с неугомонными подростками. В течение пары суток удрали из дома сразу трое ребят, не связанные между собой: мальчик из Североморска и две девочки из Ковдора.

Представительницы прекрасного пола, Саша Капустина и Вероника Иванова, вскоре вышли на связь с опекунами, хотя возвращаться домой не торопятся. А вот паренек не давал о себе знать гораздо дольше. Отозвался молодой человек сегодня, 3 апреля.

- Никита Штефанеса выходит на связь через «Вконтакте». Здоровью мальчика ничто не угрожает, каких-либо преступлений против него не совершалось, - пояснила «КП» старший помощник начальника следственного управления Мурманска по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Стоит отметить, что вся троица пропавших тинейджеров далеко не впервые отправляется на прогулку. Все они, как девушки, так и мальчик, являются так называемыми «системными бегунками». Остается порадоваться, что такие опасные развлечения обходится без происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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