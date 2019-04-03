2019-04-03T17:45:27+03:00
Добрые дела

Дедушку, которого мурманчанин спас из горящей машины, перевели из реанимации в палату

Собранные деньги пойдут на его лечение и на частичное восстановление ущерба от пожара
Елена МОЛОДЦОВА
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Александр Труханов очень удивился визиту Валентина Титова и тому, что за него переживает столько людей. Фото: группа "Помощь деду"Александр Труханов очень удивился визиту Валентина Титова и тому, что за него переживает столько людей. Фото: группа "Помощь деду"
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Хорошие новости приходят из больницы «Севрыба», где в себя после субботнего пожара приходит 60-летний Александр Труханов. Напомним, днем 30 марта напротив дома №16 на улице Радищева загорелась его старая «Волга», которую он пытался спасти от огня до последнего и не погиб только благодаря вовремя подоспевшему на помощь Валентину Титову. Спаситель дедушки настолько проникся его историей, что объявил сбор средств для покупки пенсионеру новой машины. Но после беседы с Александром Трухановым, которого перевели из реанимации в палату, решил по-другому расставить приоритеты.

- Вчера навестил Александра в больнице. Чувствует он себя хорошо, и очень удивился, что еще остались хорошие люди. Как я понял, живет он в деревяшке на улице Подгорной. На старой «Волге» он ездил на рыбалку. В момент пожара в ней было много дорогих вещей: новый ноутбук и все для рыбалки - все, что он берег все эти годы. Потому и тушил так самоотверженно, - рассказывает «КП» Валентин.

Добросердечный мурманчанин и его спутница уже купили дедушке, над которым взяли шефство, все, что он попросил. Собранные деньги, а это 17 300 рублей, потратят на его нужды, пока Александр находится в больнице, а остаток средств после выписки Валентин передаст ему в руки – им пенсионер распорядится по своему усмотрению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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