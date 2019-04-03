2019-04-03T16:09:48+03:00
Общество

В Междуречье ввели «повышенную готовность», чтобы не оставить местных жителей без питьевой воды

К реке Большая Лавна вывозят грунт со стройплощадки поселка Мишуково
Светлана УФИМЦЕВА
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Ежегодно в период паводка взвесь попадает в Большую Лавну и водозабор, который питает водой Абрам-мыс и Минькино.Ежегодно в период паводка взвесь попадает в Большую Лавну и водозабор, который питает водой Абрам-мыс и Минькино.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Всем знакома картина, когда из крана вместо чистой воды течет грязь. В 2017 году жителям Абрам-Мыса даже рекомендовали отказаться от водопроводной воды. Чтобы эта ситуация не повторилась сейчас, в местной администрации провели расширенное совещание.

– Постановлением 1 апреля с 9 утра на территории Междуречья введен режим «повышенной готовности» в связи обильным таянием снежного покрова и с целью недопущения загрязнения реки Большая Лавна, обеспечивающей питьевой водой Минькино и Абрам-мыс, – рассказали в пресс-службе.

Ранее, 29 марта, специалисты обследовали подъездные пути и сами карьеры в районе водоема. Сюда вывозят грунт со стройплощадки поселка Мишуково, при этом в некоторых местах землю сваливают всего в 92 метрах от реки.

Насыпи остаются не огражденными. Фото: администрация Кольского района

Насыпи остаются не огражденными. Фото: администрация Кольского района

Ежегодно в период паводка эта взвесь попадает в Большую Лавну и водозабор, который питает водой Абрам-мыс и Минькино.

– Пить такую воду становится невозможно, приходится доставлять ее автоцистернами. Зимой арендаторы карьеров начали возводить насыпную дамбу, чтобы оградить кучи земли от самой реки. В некоторых местах высота этой насыпи достигает 21 метра, – подчеркивает глава администрации Кольского района Александр Лихолат. – Создана комиссия, мы осуществляем ежедневный контроль за состоянием насыпей в карьерах, уже выявили несколько потенциально опасных участков, подтопление которых может привести к попаданию взвеси.

Например, на подъезде к карьерам есть перешеек, где уже скапливается вода.

– Если ситуация ухудшится, и произойдет загрязнение реки, мы будем вынуждены полностью приостановить работу на этой территории, – отметил Александр Павлович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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