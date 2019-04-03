2019-04-03T14:22:09+03:00
Общество

Северный флот навестил столицу чая впервые за историю Мурманской области

Фрегат «Адмирал Горшков» посетил остров Цейлон 3 апреля
Иван ПЕТРОВ
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Моряки наверняка привезут в Мурманскую область настоящий цейлонский чай. У нас в магазинах такого точно не купить! Фото: пресс-служба Северного флотаМоряки наверняка привезут в Мурманскую область настоящий цейлонский чай. У нас в магазинах такого точно не купить! Фото: пресс-служба Северного флота
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На Кольском севере всегда холодно, такой уж климат. А согреваются все по-разному. Одни норовят «заложить за воротник», а другие - те, кто дорожит здоровьем - «булькают» горячим чаем.

Столь любимый в Мурманской области напиток выращивают на другом конце земного шара. А именно на солнечном острове Цейлон. Официально это государство называется Шри-Ланка. Сегодня Северный флот Мурманской области впервые наведался в столицу чая. С дружеским, так сказать, визитом. Фрегат «Адмирал Горшков» пришвартовался в порту Коломбо 3 апреля.

- Во время стоянки в порту командир отряда кораблей, капитан 1 ранга Владислав Малаховский и командир фрегата, капитан 1 ранга Игорь Крохмаль примут участие в ряде протокольных мероприятий. Российские моряки совершат выходы в город Коломбо для ознакомления с местными достопримечательностями, - сообщает начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

Кстати сказать, фрегат «Адмирал Горшков» вышел из Североморска всего неделю назад. За это время команда умудрилась пройти огромное расстояние, почти 18 тысяч километров (9 тысяч морских миль).

Незадолго до визита в Цейлон жители Заполярья посетили африканское государство Джибути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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