В Полярных Зорях подросток ударил ножом полицейского в шею и спину

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-03T12:57:46+03:00

В Мурманской области будут судить подростка, который напал с ножом на полицейского и ударил как минимум 3 раза. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Юноша буянил в супермаркете с подвыпившими друзьями, а при задержании схватился за холодное оружие

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Сел еще до совершеннолетия. Тинейджер из Мурманской области имеет все шансы побывать как на «малолетке», так и во взрослой колонии. 16-летний парень нарушил уголовный кодекс по статье, которая предусматривает до 10 лет колонии.

Подросток порезал сотрудника правоохранительных органов. Случилось это 31 марта в городе Полярные Зори. В воскресенье вечером группа подростков устроила небольшую попойку. Затем гурьбой ребята ввалились в продуктовый магазин, где вели себя нагло и вызывающе.

- Находившийся в том же магазине сотрудник полиции сделал им замечание и вызвал наряд для административного разбирательства. По прибытии наряда несовершеннолетние вышли на улицу. Двое из них предприняли попытку скрыться от представителей власти. В ходе задержания один из подростков нанес полицейскому не менее трех ударов ножом, - извещает пресс-служба следственного комитета по Мурманской области.

В том числе, юноша полоснул полицейского по шее и по спине. К счастью, лезвие не задело жизненно важных органов. Здоровью потерпевшего причинен легкий вред. Мужчина выжил, но над нарушителем все равно «сгущаются тучи». Возбуждено уголовное дело в связи с применением насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU