Красный гроб на машину мурманчанина могли поставить бывшие заключенные

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-03T11:42:56+03:00

Мужчина, прославившийся на всю страну, обратился за помощью в полицию

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По всей России разлетелась новость, что в Мурманске на старенькую Lada поставили красный гроб. Напомним, трое мужчин, некоторые в балаклавах, выгрузили гроб из бордовой "ГАЗели" и установили его на Lada. При этом происходящее они снимали на телефон, после чего прокричали непристойные выражения (хотя в паре метров был детский сад, где гуляли дети) и быстро уехали.

Растерянный мужчина - владелец машины, а теперь и гроба, сразу обратился в полицию. Хотя на место ее вызвал не он, а испуганные жители двора.

- Заявление поступило, идет проверка. Устанавливаются причастные к случившемуся лица, - сообщила "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

А история, меж тем, обросла слухами. Сам мужчина уверен, что точно знает, кто это сделал. Мол, он раньше работал в одной организации, занимающейся отловом животных, и начальство решило, что он рассказал полиции компрометирующую информацию.

С работы его попросили, а потом стали поступать угрозы. Соседи мужчины подтвердили нам: его машину не раз повреждали, и даже выносили дверь квартиры.

- Владельца машины предупредили (на языке мест не столь отдаленных) о неблагополучии его дел, - уверена Елена Кудряшова.

Жители двора в один голос говорят, что пострадавший сидел. Впрочем, в полиции эту информацию пока не подтвердили. Еще одна популярная версия - мужчине, работавшему в отлове, мстят зоозащитники.

- Женщина с коляской рядом гуляла, когда неизвестный машину бомбил, сказала ему, мол, зачем лупишь, машина тебе не мешает, а он крикнул: "Этот губит живые души", - написала в группе "Мурманск. ДТП. ЧП" Юлия Сергеева.

Правда, сами зоозащитники говорят, что такими методами никого не наказывают.

ИСТОЧНИК KP.RU