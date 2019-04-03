"Мурманскводоканал" без разрешения брал воду из Колы, Верхнетуломского водохранилища и Большой Лавны
"Мурманскводоканал" берет воду из шести источников: озер Первое и Большое, рек Большая Лавна и Кола, Нижнетуломского и Верхнетуломского водохранилищ. Но оказалось, что это незаконно.
Природоохранная прокуратура Мурманской области обнаружила, что предприятие вовремя не оформило разрешающие документы на некоторые из них, а именно Колу, Первое, Большое, Большую Лавну, Верхнетуломское. Дело в том, что разрешение оформляется на определенный срок, и вовремя "переделать" бумаги, когда он истек, не успели.
Из-за этого было возбуждено пять дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.6 КоАП РФ "Самовольное занятие водного объекта".
- "Мурманскводоканал" привлекли к административной ответственности и штрафу на общую сумму 30 тысяч рублей. Два дела в отношении юридического лица находятся в стадии рассмотрения, - сообщили в прокуратуре.
Предприятие и дальше сможет пользоваться источниками воды, но для этого надо привести в порядок документы - процедура уже началась. Так что без воды северяне не останутся, все-таки это социально важная тема.
ИСТОЧНИК KP.RU