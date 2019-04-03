2019-04-03T08:58:15+03:00
Происшествия

В доме родителей мурманского правозащитника прошли обыски из-за взрыва у здания ФСБ в Архангельской области

Следователи устанавливают, знаком ли Александр Передрук с самоподрывателем
Мария ПАШЕНКОВА
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Александр Передрук заявил, что в квартире его родители следователи провели обыски.Александр Передрук заявил, что в квартире его родители следователи провели обыски.
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Утром 31 октября 2018 года на входе в здание управления ФСБ по Архангельской области произошел взрыв. Случившееся расценили как теракт, т.к. взрывное устройство принес 17-летний студент одного из техникумов.

Сам он погиб, а осколки ранили трех сотрудников федеральной службы.

Эхо трагедии спустя пять месяцев докатилось до Мурманска. В квартире правозащитника Александра Передрука прошли обыски. Начались они в 6 утра 2 апреля. Сам он сообщил, что сам по данному адресу не живет и был зарегистрирован только до марта 2018-го. Теперь в квартире живут его родители.

- В ходе обыска были изъяты компьютер и флэшка. Как следует из протокола обыска, он был связан с уголовным делом, возбужденным по факту взрыва в здании УФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года – правоохранительные органы устанавливают, был ли я знаком с погибшим, совершившим самоподрыв. С ним я не был знаком и все, что знаю об этом уголовном деле, мне известно из СМИ, - написал на личной странице в Facebook Александр Передрук.

Сейчас правозащитник работает в Санкт-Петербурге. В том числе его знают как юриста организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга".

ИСТОЧНИК KP.RU

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