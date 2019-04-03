2019-04-03T12:32:53+03:00
Общество

В колониях Мурманской области православные помолятся о заключенных под стражу и возвращении их на свободу

В понедельник в учреждениях УФСИН стартовала акция «Неделя молитвы»
Елена ЧУМАКОВА
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1 апреля началась православная акция «Неделя молитвы», которая ежегодно проходит по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.1 апреля началась православная акция «Неделя молитвы», которая ежегодно проходит по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Идет Крестопоклонная неделя Великого поста у православных верующих. И те, кто отбывают наказание в местах не столь отдаленных не исключение. Истинно верующие даже за колючей проволокой исправно соблюдают Великий пост. Именно для них 1 апреля началась православная акция «Неделя молитвы», которая ежегодно проходит по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех исправительных учреждениях России.

- В рамках акции священнослужители посетят колонии и следственные изоляторы Заполярья и проведут молебны с особыми прошениями. Каждый день будет посвящен отдельной богослужебной теме: о заключенных под стражу, исполнении правосудия, углублении заботы о жертвах преступлений, об умножении любви в семьях заключенных, возвращении бывших заключенных в гражданское общество, о сотрудниках, а также обо всех содействующих осуществлению миссии тюремного служения церкви, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

В ведомстве отмечают, что участие в акции могут принять не только церковные общины учреждений, но и все желающие, находящиеся в изоляции от общества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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