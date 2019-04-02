2019-04-02T19:11:53+03:00
Происшествия

Владелец машины, на которую в Мурманске установили гроб: "Мне угрожают уже давно"

Неизвестные сами снимали на видео отчет о проделанной работе [видео]
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Траурная процессия закончилась, так и не начавшись, - на месте вскоре оказались полицейские. Фото: vk.com/murmanskgroup.Траурная процессия закончилась, так и не начавшись, - на месте вскоре оказались полицейские. Фото: vk.com/murmanskgroup.
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Гроб на колесиках… Одновременно смешная и грустная история развернулась сегодня в одном из мурманских дворов. Около детского сада на улице Гвардейской трое неизвестных сначала разбили стекла и порезали колеса припаркованной старенькой «восьмерке», а затем водрузили на машину гроб и траурный венок. Зачем? Неизвестно.

Понятно лишь то, что такие «подарки» не принято преподносить из благих намерений. Вероятнее всего, люди в балаклавах, десантировавшиеся из бордовой "ГАЗели" хотели таким образом кому-то что-то сказать. По интернету уже гуляют некоторые версии: мол, в этом доме живет отловщик животных, которому мстят конкуренты.

- Пострадавший рассказал, что в последнее время в компании, где он работал проходят обыски - выясняют все ли работы выполняются законно. Руководство решило, что именно он "слил" какую-то нехорошую информацию правоохранителям, - поведал источник "КП", знакомый с ситуацией. - Его уволили и угрожают уже давно, но сам он все отрицает.

Так или иначе, в произошедшем разберется полиция – недаром сотрудники УМВД по Мурманской области выезжали сегодня днем на место происшествия.

Тем временем, видеозапись, оказавшаяся в распоряжении "КП"-Мурманск» говорит о том, что искать правоохранителям нужно будет не только самих «неизвестных», но и тех, кто такой перформанс им заказал. На записи видно, что мужчины сами снимают составленную композицию на камеры смартфонов – явно для того, чтобы отчитаться о проделанной работе.

Неизвестные установили гроб на машину в Мурманске и сняли результат своих трудов на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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