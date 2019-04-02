В аэропорту «Мурманск» перехватили рыбу, масло и сыр с Фарерских островов

СЕГОДНЯ 18:17 2019-04-02T18:20:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Привозить родственникам гостинцы из других стран - добрая традиция моряков. Лишь бы не переусердствовать в стремлении порадовать близких заграничным товаром. К сожалению, именно это и случилось с жителями Мурманска.

Закупаясь на Фарерских островах, моряки предались слишком необузданному шопингу. Ребята так затарились в Скандинавии, что в итоге превысили таможенный лимит на ввоз товаров. При досмотре в аэропорту «Мурманск» возникли проблемы. Об этом нам поведали в заполярном Россельхознадзоре.

- При досмотре обнаружена морепродукция кустарного производства и вдобавок без сопроводительных документов - обезличенная. Вес составлял более 5-ти килограммов, то есть превышен регламент по ввозу. Кроме того, обнаружено масло и сыр производства Литвы, Польши и Нидерландов, также более 5-ти килограммов, - сообщил «КП» Сергей Кузнецов, помощник руководителя Россельхознадзора по Мурманской области.

Общий вес проблемной продукции составил 37 килограммов. Морякам придется выплатить административный штраф. Скорее всего, наказание рублем составит по «пятисотке» с каждого.

ИСТОЧНИК KP.RU