Стажер из Delivery Club получил выговор и отправился учить географию за неосторожные слова про подлодку "Курск"

СЕГОДНЯ 20:09 2019-04-02T20:09:50+03:00

В компании объяснили, что молодой человек не хотел шутить про трагедию Заполярья

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Не в первый раз тема подлодки "Курск" стала поводом для скандала. Так, польские разработчики создали провокационную игру, основанную на реальных событиях трагедии. А мурманские школьники раскидали венки у мемориальной рубки.

Теперь за намек о трагедии работы лишился стажер сервиса доставки еды Delivery Club. Он оставил неосторожный комментарий, который в штыки восприняли пользователи Рунета.

Сыр-бор произошел в обсуждении коллаборации в Самаре. Жители Курска спросили, когда ждать совместную акцию с KFC в своем городе.

- Там, где подводные лодки паркуют? - спросил сотрудник компании. Скриншот этой фразы разместил у себя Telegram-канал "Беспощадный пиарщик".

Когда пользователи буквально закидали его камнями, отреагировало начальство. Для начала, удали комментарий, после чего извинились за подчиненного.

- Искренне и ответственно хочу заявить, что никто даже не думал над этим шутить. Это глупейшая географическая ошибка стажера, который перепутал города и подумал про Мурманск. Так или иначе - вся ответственность, безусловно, на нас и на мне лично. Мы будем тщательнее следить за градусом юмора и флуда в комментах и больше не допустим таких оплошностей. Комментарий удален, стажер получил выговор и отправлен на курс географии 6 класса, - написал у себя на Facebook представитель Delivery Club Олег Хаусов.

ИСТОЧНИК KP.RU