Версия: в Мурманске гробом на машине отомстили отловщику собак

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-02T17:04:24+03:00

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Что мог такого сделать мужчина, что ему на машину поставили гроб, да еще и обложили все траурными венками? Напомним, странное действие случилось средь бела дня в Мурманске на улице Гвардейская. Двое мужчин в балаклавах выгрузили из "ГАЗели" гроб, поставили на "Ладу", проткнули ей колеса, а водителю стали угрожать.

Жильцы домов, которые наблюдали за происходящим, не на шутку испугались. Неужели это коллекторы перешли все границы? Впрочем, есть и другие версии.

Как рассказал источник "КП", так мужчине могли отмстить конкуренты.

- Они разбили входную дверь в квартире, где находились семья: ребенок, жена и муж. И разбивают уже вторую машину, - говорит наш собеседник.

Третья версия - мужчине мстят за бездомных животных. Эта версия перекликается со второй. Мол, мужчина связан с отловом собак, и перешел дорогу одной известной организации.

- Автобус, на котором привезли гроб, очень похож на автобус [название организации]. О. недавно покинул ее, может, деньги не поделили со своими же некогда друзьями, - пишет в группе "Мурманск ДТП ЧП" Рина Павлова.

В полиции Мурманска продолжают разбираться в обстоятельствах.

ИСТОЧНИК KP.RU