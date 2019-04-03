2019-04-03T08:20:21+03:00
Происшествия

Телефон в мыле пытались передать осужденным в Мурмашах

В кусок также поместились аккумулятор и USB-провод
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Миниатюрный мобильный телефон легко поместился в кусок хозяйственного мыла, что не укрылось от бдительных сотрудников ИК-18. Фото: УФСИН по Мурманской областиМиниатюрный мобильный телефон легко поместился в кусок хозяйственного мыла, что не укрылось от бдительных сотрудников ИК-18. Фото: УФСИН по Мурманской области
Изменить размер текста:

На самом деле добропорядочные граждане и не догадываются, сколько всего может вместить в себя кусок обычного хозяйственного мыла. А зря! Возможности этого товара, который можно приобрести в любом магазине, по истине безграничны.

- На имя одного из осужденных исправительной колонии строго режима №18 в Мурмашах по почте пришла посылка из Апатитов. При досмотре сотрудники обратили внимание на брусок натурального хозяйственного мыла. При более детальном осмотре выяснилось, что моющее средство не так просто, как кажется на первый взгляд, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Умельцы распилили кусок мыла на две части, в одной из них сделали нишу, куда спрятали мобильный телефон, аккумулятор и USB-провод, а затем соединил брусок обратно. Тем не менее, тайник был обнаружен. В итоге осужденный остался без посылки, а по факту попытки доставить в колонию запрещенные предметы уже начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманской области запускают горячую линию в связи с переходом на цифровое ТВ
Полицейский требует наказать создателей сериала "Мертвое озеро" за интимную сцену с табельным оружием
В доме родителей мурманского правозащитника прошли обыски из-за взрыва у здания ФСБ в Архангельской области
Стажер из Delivery Club получил выговор и отправился учить географию за неосторожные слова про подлодку "Курск"
Владелец машины, на которую в Мурманске установили гроб: "Мне угрожают уже давно"
В аэропорту «Мурманск» перехватили рыбу, масло и сыр с Фарерских островов
Слабо приготовить? Авторы передачи "Поедем, поедим" опубликовали рецепт из Мурманской области
Версия: в Мурманске гробом на машине отомстили отловщику собак
В Мурманске пройдет ярмарка в честь особенного мальчика из Североморска
В Мурманской области ушли из дома ковдорские девочки и североморский мальчик
В Мурманске неизвестные в балаклавах разбили машину и поставили на нее гроб
В мурманском филиале «Почты России» прокомментировала бунт своих водителей
Норвежский «Лебедь» задержан в Мурманске из-за белокорого палтуса
Экс-заместитель губернатора Мурманской области Игорь Бабенко сообщил, что может умереть в заключении
Песня "Цвет настроения синий" в исполнении Сергея Шнурова в Мурманске собирает тысячи просмотров
В Мурманске на Абрам-мысе пропал мужчина в синей куртке с оранжевыми вставками
Депутат Госдумы Алексей Веллер прокомментировал законопроект о квотах на вылов краба
Мурманское судно «Кузьма Минин» пустили с молотка в Великобритании за долги
В Апатитах отчим угрожал падчерице и ее друзьям самодельным пистолетом
На въезде в Мурманск загорелся тягач
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: "Мы нашли решение проблемы электрообогрева"
Неромантичная история: Водитель из Мурманска ищет девушку, которой помог встать с проезжей части
В центре Мурманска ледяная глыба упала на машину