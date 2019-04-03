Телефон в мыле пытались передать осужденным в Мурмашах

СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-03T08:20:21+03:00

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На самом деле добропорядочные граждане и не догадываются, сколько всего может вместить в себя кусок обычного хозяйственного мыла. А зря! Возможности этого товара, который можно приобрести в любом магазине, по истине безграничны.

- На имя одного из осужденных исправительной колонии строго режима №18 в Мурмашах по почте пришла посылка из Апатитов. При досмотре сотрудники обратили внимание на брусок натурального хозяйственного мыла. При более детальном осмотре выяснилось, что моющее средство не так просто, как кажется на первый взгляд, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Умельцы распилили кусок мыла на две части, в одной из них сделали нишу, куда спрятали мобильный телефон, аккумулятор и USB-провод, а затем соединил брусок обратно. Тем не менее, тайник был обнаружен. В итоге осужденный остался без посылки, а по факту попытки доставить в колонию запрещенные предметы уже начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU