В Мурманске пройдет ярмарка в честь особенного мальчика из Североморска

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-02T15:49:57+03:00

Четырехлетний Степа Зорин может научиться ходить. Но только с вашей помощью. Фото: vk.com/dobriysnegovik

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Мы уже не раз писали про четырехлетнего Степу Зорина из Североморска и будем продолжать, ведь мальчик сражается. И этот процесс небыстрый и затратный.

Напомним, проблемы начались после плановой прививки. Врачи диагностировали ДЦП, деформацию стоп, пупочную грыжу и много других заболеваний. Бороться с ними можно, но у семьи Степы нет столько денег, сколько нужно.

Впрочем, родные мальчика креативно подошли к вопросу сбора средств. Они участвовали в конкурсе на самого большого снеговика, а теперь проводят ярмарку. На ней можно будет купить разные товары от сладостей до украшений ручной работы. Собранные деньги пойдут на лечение Степочки. Это и реабилитация, и специальные курсы, например, массажа.

Афиша ярмарки.

После последней реабилитации, которую мальчик прошел в Москве, появился большой рывок в развитии.

- Много мелких подвижек, спина ровнее, заработали лопатки, руки, ноги, появилось равновесие. Но самое главное - спустя четыре дня после реабилитации, дома мой мальчик пополз на четвереньках! Слезы, ком в горле, радость. Вот оно счастье, - рассказывает мама Анна Зорина.

Ярмарка будет длиться два дня в ТРК "Мурманск Молл": 6 и 7 апреля с 12.00 до 20.00. Узнать новости о Степе можно в его группе во "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU