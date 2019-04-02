В Мурманске неизвестные в балаклавах разбили машину и поставили на нее гроб

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-02T15:05:53+03:00

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Первое апреля уже закончилось и не запомнилось мурманчанам розыгрышами. То ли дело второе число. Прямо в эти минуты у дома №3 на улице Гвардейская происходит то ли комедия, то ли драма. А скорее всего, и то, и другое.

Как пишут в соцсети очевидцы, во двор заехал микроавтобус, из которого вышли мужчины в балаклавах и достали из машины красный гроб. После чего установили его на крышу припаркованной Lada.

- Где-то часов в 11 услышали, как какой-то мужчина кричит на весь двор, что кому привезли этот гроб, "он в него ляжет", "что будет на коленях перед ним стоять". А кто кричал, мы не увидели. Мужчин в балаклавах было двое, - рассказала "КП" Лидия Новикова.

Также со слов очевидцев, неизвестные разбили лобовое стекло Lada, порезали колеса и положили на машину венки. А потом скрылись.

- И самое ужасное, что напротив дома - детский сад. И мужчина кричал, когда детки перед обедом гуляли в саду, - продолжает Лидия.

Именно свидетели этой картины позвонили в полицию. Как рассказала "КП" инспектор по взаимодействию со СМИ ОМВД по Мурманску Надежда Птицына, на месте работает следственно-оперативная группа. Поэтому все подробности происшествия будут позже. Жильцы дома не исключают, что так агрессивно действовали коллекторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/700779" frameborder="0"></iframe> В Мурманске неизвестные устанавливают гроб на автомобиль.Странная история произошла днем 2 апреля. По словам очевидцев, неизвестные в балаклавах вышли из микроавтобуса и погрузили гроб на Lada. Фото: tv21.ru

ИСТОЧНИК KP.RU