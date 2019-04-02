В Мурманске неизвестные в балаклавах разбили машину и поставили на нее гроб
Первое апреля уже закончилось и не запомнилось мурманчанам розыгрышами. То ли дело второе число. Прямо в эти минуты у дома №3 на улице Гвардейская происходит то ли комедия, то ли драма. А скорее всего, и то, и другое.
Как пишут в соцсети очевидцы, во двор заехал микроавтобус, из которого вышли мужчины в балаклавах и достали из машины красный гроб. После чего установили его на крышу припаркованной Lada.
- Где-то часов в 11 услышали, как какой-то мужчина кричит на весь двор, что кому привезли этот гроб, "он в него ляжет", "что будет на коленях перед ним стоять". А кто кричал, мы не увидели. Мужчин в балаклавах было двое, - рассказала "КП" Лидия Новикова.
Также со слов очевидцев, неизвестные разбили лобовое стекло Lada, порезали колеса и положили на машину венки. А потом скрылись.
- И самое ужасное, что напротив дома - детский сад. И мужчина кричал, когда детки перед обедом гуляли в саду, - продолжает Лидия.
Именно свидетели этой картины позвонили в полицию. Как рассказала "КП" инспектор по взаимодействию со СМИ ОМВД по Мурманску Надежда Птицына, на месте работает следственно-оперативная группа. Поэтому все подробности происшествия будут позже. Жильцы дома не исключают, что так агрессивно действовали коллекторы.
В Мурманске неизвестные устанавливают гроб на автомобиль.Странная история произошла днем 2 апреля. По словам очевидцев, неизвестные в балаклавах вышли из микроавтобуса и погрузили гроб на Lada. Фото: tv21.ru
ИСТОЧНИК KP.RU