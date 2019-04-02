В мурманском филиале «Почты России» прокомментировала бунт своих водителей

СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-02T14:43:46+03:00

«КП» сообщили, что проблема решается и до ноября 2020 года зарплата водителей вырастет в среднем на 20% [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Работники не готовы заниматься погрузкой и выгрузкой посылок, получая, как и прежде, 27 копеек за штуку

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Рабочая неделя в мурманском филиале «Почты России» началась со скандала на автобазе, известно о нем стало благодаря нашим коллегам. Водители рассказали журналистам, что их не устраивает размер заработной платы.

Сразу оговоримся, помимо основной работы – развозки отправлений по отделениям, им приходится выступать в качестве грузчиков, занимаясь разгрузкой и погрузкой посылок. За одну такую вне зависимости от размера водителю заплатят 27 копеек.

– Таскаешь их, целый день ходишь согнувшись! У каждого отделения – подъехать и встать негде, – цитирует «ТВ-21» Сергея Панихина.

Водитель работает на почте почти 5 лет и говорит, что лечение больной спины обходится намного дороже. Руководство же в ответ парирует – расценки устанавливаются ФГУП «Почта России».

Чтобы прояснить ситуацию, «Комсомолка» обратилась за официальным комментарием.

– Еще вчера директор мурманского филиала Татьяна Бодня встретилась с водителями и ответила на интересующие их вопросы. Сейчас водители работают в штатном режиме, вся почта будет доставлена в установленные сроки, – рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Мурманской области Олеся Голушкова. – В 2019 году будет запущена масштабная программа повышения зарплат сотрудников основного производства до среднерыночного уровня каждого региона по сопоставимым профессиям.

Планируется, что до ноября 2020 года зарплата водителей вырастет в среднем на 20%. Всего на реализацию проекта в течение 1,5 лет будет направлено 11,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU