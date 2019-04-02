2019-04-02T14:43:46+03:00
Общество

В мурманском филиале «Почты России» прокомментировала бунт своих водителей

Работники не готовы заниматься погрузкой и выгрузкой посылок, получая, как и прежде, 27 копеек за штуку
Светлана УФИМЦЕВА
Поделиться:
«КП» сообщили, что проблема решается и до ноября 2020 года зарплата водителей вырастет в среднем на 20% [снимок носит иллюстративный характер].«КП» сообщили, что проблема решается и до ноября 2020 года зарплата водителей вырастет в среднем на 20% [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Рабочая неделя в мурманском филиале «Почты России» началась со скандала на автобазе, известно о нем стало благодаря нашим коллегам. Водители рассказали журналистам, что их не устраивает размер заработной платы.

Сразу оговоримся, помимо основной работы – развозки отправлений по отделениям, им приходится выступать в качестве грузчиков, занимаясь разгрузкой и погрузкой посылок. За одну такую вне зависимости от размера водителю заплатят 27 копеек.

– Таскаешь их, целый день ходишь согнувшись! У каждого отделения – подъехать и встать негде, – цитирует «ТВ-21» Сергея Панихина.

Водитель работает на почте почти 5 лет и говорит, что лечение больной спины обходится намного дороже. Руководство же в ответ парирует – расценки устанавливаются ФГУП «Почта России».

Чтобы прояснить ситуацию, «Комсомолка» обратилась за официальным комментарием.

– Еще вчера директор мурманского филиала Татьяна Бодня встретилась с водителями и ответила на интересующие их вопросы. Сейчас водители работают в штатном режиме, вся почта будет доставлена в установленные сроки, – рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Мурманской области Олеся Голушкова. – В 2019 году будет запущена масштабная программа повышения зарплат сотрудников основного производства до среднерыночного уровня каждого региона по сопоставимым профессиям.

Планируется, что до ноября 2020 года зарплата водителей вырастет в среднем на 20%. Всего на реализацию проекта в течение 1,5 лет будет направлено 11,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аэропорту «Мурманск» перехватили рыбу, масло и сыр с Фарерских островов
Слабо приготовить? Авторы передачи "Поедем, поедим" опубликовали рецепт из Мурманской области
Версия: в Мурманске гробом на машине отомстили отловщику собак
В Мурманске пройдет ярмарка в честь особенного мальчика из Североморска
В Мурманской области ушли из дома ковдорские девочки и североморский мальчик
В Мурманске неизвестные в балаклавах разбили машину и поставили на нее гроб
Норвежский «Лебедь» задержан в Мурманске из-за белокорого палтуса
Экс-заместитель губернатора Мурманской области Игорь Бабенко сообщил, что может умереть в заключении
Песня "Цвет настроения синий" в исполнении Сергея Шнурова в Мурманске собирает тысячи просмотров
В Мурманске на Абрам-мысе пропал мужчина в синей куртке с оранжевыми вставками
Депутат Госдумы Алексей Веллер прокомментировал законопроект о квотах на вылов краба
Мурманское судно «Кузьма Минин» пустили с молотка в Великобритании за долги
В Апатитах отчим угрожал падчерице и ее друзьям самодельным пистолетом
На въезде в Мурманск загорелся тягач
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: "Мы нашли решение проблемы электрообогрева"
Неромантичная история: Водитель из Мурманска ищет девушку, которой помог встать с проезжей части
В центре Мурманска ледяная глыба упала на машину