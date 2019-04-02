Норвежский «Лебедь» задержан в Мурманске из-за белокорого палтуса

СЕГОДНЯ 13:38 2019-04-02T13:47:06+03:00

Иностранный рыболовный траулер «Arctic Swan» прибыл в столицу Заполярья еще 27 марта, но лишь сейчас официально подтвердились подозрения пограничников

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Баренцево море содержит немало ценных биоресурсов. Некоторые даже считаются «краснокнижными». То есть, запрещены к вылову. Распространяется такое строго правило и на белокорый палтус. По законам РФ эту рыбку нельзя ловить в Северном бассейне. Баренцево море как раз таки относится к нему территориально.

К сожалению, команда норвежского траулера «Arctic Swan» («Арктический лебедь») эти правила нарушила. Намеренно или нет - это уже другой вопрос, однако факты нарушения налицо.

- В трюме креветколова была обнаружена неучтенная в промысловой документации и выловленная без соответствующего разрешения треска, морской окунь и белокорый палтус, - извещает пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району.

Скорее всего, роковая рыба попалась случайно, в качестве «прилова», когда норвежцы промышляли в Баренцевом море. Но, так или иначе, капитану траулера придется заплатить административный штраф.

Напомним, судно обнаружили в российской части Баренцева моря пограничники. А было это еще 26 марта. Заподозрив экипаж в нелегальном лове, пограничники предложили ему проследовать в ближайший порт Мурманск.

Норвежские моряки протестовать не стали, и вот 27 числа «Арктический лебедь» приплыл в заполярную столицу. Подозрения подтвердились при обыске, и сейчас иностранное судно временно задержали в Мурманске.

ИСТОЧНИК KP.RU