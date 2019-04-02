В Мурманске на Абрам-мысе пропал мужчина в синей куртке с оранжевыми вставками

СЕГОДНЯ 12:09 2019-04-02T12:22:55+03:00

59-летний Андрей Фомин исчез еще 2 недели назад, но знакомые спохватились лишь сейчас

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На западном побережье Кольского залива пролегает небольшой микрорайон. Здесь живет не так много северян, поэтому люди неплохо знают друг друга. Совсем недавно в мурманском микрорайоне Абрам-мыс пропал человек - 59-летний Андрей Фомин.

Вскоре откликнулись люди, которые немного знали пропавшего. По их словам, мужчина питает склонность к алкогольным напиткам. Эти сведения должны помочь в поисках волонтерам «Мурманспаса».

А пока что поиски несколько осложняются. Взять хотя бы тот факт, что знакомые пропавшего обратились за помощью только спустя 2 недели после того, как мурманчанин исчез. Вот что известно о нем на настоящий момент.

- 18 марта 2019 года Фомин Андрей Сергеевич вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно. Рост 169 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые. Куртка темно-синяя с оранжевыми вставками, черные штаны, черная спортивная шапка, черные ботинки, - сообщает волонтерский отряд «Мурманспас» в своей группе.

Если Вы где-то видели человека, похожего на Андрея Сергеевича, пожалуйста, отзовитесь. Ваших звонков ждут в полиции Мурманска: 8 (8152) 46-60-10, 102 или 02; а также в отряде «Мурманспас»: 8 911 311 70 20 или 8 911 339 89 41.

Фото: vk.com/murmanspas51

В группе поисковиков одна из читательниц сообщила, что видела похожего мужчину в мурманской больнице «Севрыба», среди пациентов. В настоящий момент данная версия проверяется.

ИСТОЧНИК KP.RU