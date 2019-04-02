В Апатитах отчим угрожал падчерице и ее друзьям самодельным пистолетом

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-02T10:13:57+03:00

За самодельные пистолеты и их автор, и его друг могут отправиться в колонию. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

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Банальная бытовая ссора в Апатитах получила неожиданную развязку. И закончилась четырьмя уголовными делами.

В дежурную часть местной полиции позвонили молодые люди. Они заявили, что им угрожает пистолетом мужчина. На месте стражи порядка разобрались, в чем было дело. Оказалось, что 47-летнему апатитчанину не понравилось, что его падчерица с гостями слишком громко слушает музыку, смеется и разговаривает. Поэтому он решил припугнуть молодежь, достав из шкафа пистолет.

Полицейские осмотрели квартиру и нашли в том же шкафу еще один пистолет, правда, выглядел он странно. У хозяина квартиры разрешения на оружие не нашлось, и его увезли в отделение для дальнейшего разбирательства. Там мужчина раскололся, откуда у него огнестрельное.

- Он пояснил, что пистолет ранее подарил ему знакомый. Этого мужчину установили. Ранее не судимый 46-летний апатитчанин был задержан сотрудниками уголовного розыска. Он признался, что основу и детали для пистолета нашел. Конструкцию собрал для личного пользования, хранил два года в своей квартире, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Против отчима возбудили сразу два уголовных дела: одно за угрозу убийством, другое по признакам преступления - незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. А вот апатитский кулибин попал и под статью за незаконное приобретение, и под незаконное изготовление оружия.

За хобби и эмоциональность мужчины могут отправиться в колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU