Депутат Госдумы Алексей Веллер прокомментировал законопроект о квотах на вылов краба
19 марта в Госдуму внесли законопроект о квотах на вылов краба. По нему 50% пойдут с молотка, чтобы наполнить федеральный бюджет на "лишние" 80 миллиардов рублей.
Законопроект вызывает неоднозначные эмоции у парламентариев. Например, у бывшего мэра Мурманска Алексея Веллера, который за плюсами увидел много минусов.
- Парламентарий не исключил банкротства ряда компаний, которые уже взяли кредиты под строительство рыболовных судов. По его словам, последствием их ухода с рынка может стать сокращение рабочих мест, - сообщает о разговоре с Алексеем Веллером "Парламентская газета". - Другим негативным фактором станет уменьшение поступлений в региональные бюджеты, добавил он. На смену местным компаниям придут организации, аккредитованные в других субъектах, отметил Веллер. Соответственно, их налоговые платежи уйдут в эти регионы.
Напомним, ранее против отмены исторического распределения квот выступала Марин Ковтун. Разобраться с ситуацией обещал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. А сами рыбаки борются против аукционов всеми силами. Эксперты уверены, что они погубят промысел в Мурманской области.
ИСТОЧНИК KP.RU