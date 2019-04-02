Депутат Госдумы Алексей Веллер прокомментировал законопроект о квотах на вылов краба

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-02T11:46:43+03:00

Изменить размер текста: A A

19 марта в Госдуму внесли законопроект о квотах на вылов краба. По нему 50% пойдут с молотка, чтобы наполнить федеральный бюджет на "лишние" 80 миллиардов рублей.

Законопроект вызывает неоднозначные эмоции у парламентариев. Например, у бывшего мэра Мурманска Алексея Веллера, который за плюсами увидел много минусов.

- Парламентарий не исключил банкротства ряда компаний, которые уже взяли кредиты под строительство рыболовных судов. По его словам, последствием их ухода с рынка может стать сокращение рабочих мест, - сообщает о разговоре с Алексеем Веллером "Парламентская газета". - Другим негативным фактором станет уменьшение поступлений в региональные бюджеты, добавил он. На смену местным компаниям придут организации, аккредитованные в других субъектах, отметил Веллер. Соответственно, их налоговые платежи уйдут в эти регионы.

Напомним, ранее против отмены исторического распределения квот выступала Марин Ковтун. Разобраться с ситуацией обещал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. А сами рыбаки борются против аукционов всеми силами. Эксперты уверены, что они погубят промысел в Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU