На въезде в Мурманск загорелся тягач

СЕГОДНЯ 09:25 2019-04-02T09:25:20+03:00

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- На кольцевой на подъеме с Фадеева горит фура, нужна помощь - не могут потушить!!! - такой крик о помощи появился в 20.33 в группе "Мурманск ДТП ЧП".

Оказалось, что прямо на въезде в областной центр - на перекрестке улицы Северная с проспектом Кольский - загорелось переднее колесо тягача с тралом. Автолюбители, увидевшие товарища в беде, бросились ему помогать, пока не приехали пожарные. Кстати, сигнал на "01" поступил на три минуты раньше, чем был опубликован пост.

Но нашлись мурманчане, которые обвинили автора в том, что она сидит в "ВКонтакте", пока горит машина. Мол, бежать с огнетушителем надо, а не в смартфон смотреть.

- Мы случайные проезжие которые остановились помочь, а большинства как- будто слепые проезжали... Отец помогал, что сделает 17-летняя девочка!? Ни отец ни мать меня не пустили бы туда, - парировала злым языкам Лера Кобер, разместившая запись.

Пока ехали пожарные, большегруз пытались потушить автомобилисты. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Кстати, ее поддержали и взрослые.

- Ведущее колесо, наверняка, расположено возле баков. Так вот, если нет угрозы чьей-либо жизни, то первым делом следует вызвать пожарных и самому с огнетушителями из авто даже не соваться. Их объем чисто номинальный для ТО, толку мало, а угроза жизни куда более существенная, нежели толк при тушении ими, - написал Сергей Царев.

По данным МЧС Мурманской области, серьезный ущерб не был причинен: у тягача сгорело заднее колесо. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU