Песня "Цвет настроения синий" в исполнении Сергея Шнурова в Мурманске собирает тысячи просмотров

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-02T12:46:07+03:00

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31 марта в Мурманске выступала группировка "Ленинград". Концерт стал прощальным - лидер коллектива Сергей Шнуров заявил, что больше гастролей не будет.

Сказать "Пока!" Заполярью решили кавером: со сцены неожиданно для зрителей зазвучала "Цвет настроения синий", которую в оригинале поет Филиппов Киркоров.

- Не бывает плохих песен, бывает плохое исполнение. Как в нашем случае, - заявил Шнуров, прежде чем запеть.

Видео этого момента группировка выложила на своем YouTube-канале "Leningrad Shnurov" и в группе во "ВКонтакте". Меньше чем за сутки запись посмотрели более 5 тысяч человек. Не исключено, что она может стать одной из самых популярных на канале. Сейчас пальма первенства у исполнения песни "Кабриолет" - свыше 44 тысяч просмотров.

Кстати, на канале "Ленинград | Leningrad" самое популярное видео - "Экспонат" (142 миллиона просмотров).

Напомним, перед концертом в Ледовом дворце Сергей Шнуров встретился с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом. А на сцене выступал в футболке с надписью "Север".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/700725" frameborder="0"></iframe> Группировка "Ленинград" в Мурманске - Цвет настроения синий.Автор: www.youtube.com/channel/UCtbnUNfB5UZTmFkWQySVIaA

ИСТОЧНИК KP.RU