2019-04-01T18:37:21+03:00
Общество

Жители Заполярного назвали главную проблему своего города

Всего же северяне озвучили 5 основных недостатков, которые осложняют им жизнь
Иван ПЕТРОВ
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Так город Заполярный выглядит с высоты птичьего полета. Очень красиво, не правда ли? Фото: Артём Гончаров (vk.com/zapnovosti51)Так город Заполярный выглядит с высоты птичьего полета. Очень красиво, не правда ли? Фото: Артём Гончаров (vk.com/zapnovosti51)
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В Мурманской области множество районов, моногородов и ЗАТО. В каждом из них постепенно скапливается целый ворох нерешенных проблем. Там плохо с транспортом, здесь - с отоплением, а тут с электричеством. Ну, или сразу со всем вышеперечисленным, бывает и такое...

Каждому жителю Заполярья найдется что сказать о недостатках своего региона. А исправлять их - задача нашего правительства. Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис предложил местным властям интересную акцию.

Каждому городу, поселку или ЗАТО нужно назвать 5 главных неприятностей, которые требуется решить на их «малой Родине». Сегодня стало известно, что больше всего заботит обитателей Заполярного. Выяснилось это в ходе интернет-опроса.

- Самой главной проблемой жители назвали доступность и качество медицинских услуг. За этот вариант ответа проголосовали 1 168 человек. Приема в Печенгскую ЦРБ порой приходится ждать месяцами, а многих специалистов просто нет. В результате жители вынуждены лечиться в Мурманске, увеличивая нагрузку на областные медучреждения, - сообщается в паблике «Площадь Заполярного».

А между тем, дорога в областной центр и обратно это нагрузка для кошелька, почти 2 тысячи рублей.

Дальше, по убыванию, названы проблемы «золотых квитанций» ЖКХ (2 место), отсутствие культурно-досуговых центров (3 место ), загрязнение природы местными предприятиями (4 место) и, конечно же, вездесущая коммуналка: устаревшие здания, мусор во дворах, сосульки на крыше (5 место).

ИСТОЧНИК KP.RU

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