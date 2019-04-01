2019-04-01T17:33:38+03:00
Общество

В Мурманске накрыли магазин, где нелегально торговали камчатским крабом

Общий вес упакованного деликатеса составил центнер, а ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей
Иван ПЕТРОВ
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Торговлю крабами в мурманском магазине скорее всего наладили в тесном контакте с браконьерами и нелегальными переработчиками деликатеса. [снимок носит иллюстративный характер]Торговлю крабами в мурманском магазине скорее всего наладили в тесном контакте с браконьерами и нелегальными переработчиками деликатеса. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Людмила ШЕКА
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Острые клешни браконьеров разбиваются о мощный панцирь закона. Что ни день, так сыплются новости о борьбе с нелегальной продажей морских биоресурсов. Неужто, в Мурманской области решили разобраться с нелегальной торговлей камчатским крабом раз и навсегда.

Сегодня стало известно про новую операцию силовиков. На сей раз, правда, накрыли не подпольный цех, где разделывали ракообразных, а всего лишь магазин. Поэтому «улов» оказался поскромнее, чем раньше...

- В торговой точке, которая занимается реализацией рыбной продукции, выявлено 15 особей замороженного камчатского краба без документов, подтверждающих законность их вылова. При осмотре места происшествия обнаружено и изъято еще 5 особей, а также упакованная продукция, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Вес у этой продукции оказался внушительным - без малого центнер. А между тем, в наличии не нашлось бумаг, которые подтверждали бы ветеринарную пригодность мяса. Есть подозрения, что морской деликатес имеет браконьерское происхождение. Ущерб, причиненный государственным биоресурсам, оценивается в сотни тысяч рублей.

Справедливости ради надо отметить один пикантный нюанс. По мнению ученых, чем больше краба поймают - тем лучше, и неважно какими методами. Агрессивное ракообразное слишком расплодилось, угрожая другим обитателям Кольского залива. Но закон считает иначе.

Напомним, текущей весной в Мурманской области уже трижды находили подпольные цеха по переработке браконьерского краба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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