Неромантичная история: Водитель из Мурманска ищет девушку, которой помог встать с проезжей части

СЕГОДНЯ 08:17 2019-04-02T08:17:30+03:00

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Житель Мурманска Сергей Куприянов разместил в "ВКонтакте" пост, что ищет девушку. Вот только не романтики ради. Мужчине важно узнать у северянки не номер телефона ради свидания, а... привита ли ее собака.

А дело вот в чем. Около 20.30 31 марта Сергей ехал в районе остановки "Приморская" в Росляково. И увидела, как по тротуару идет, шатаясь, девушка. Со слов мужчины, она была нетрезва. И в какой-то момент не удержалась на ногах: упала прямо на проезжую часть. Водитель не смог проехать мимо, остановился и бросился помогать незнакомке.

- Рядом бегала и лаяла черная собака средних размеров, породу не разобрал. Пытался поднять девушку, но ее собака не дала - вцепилась мне в руку и прокусила ее. Хорошо начали останавливаться еще машины, выходить помогать люди, - пишет Сергей Куприянов в группе "Мурманск ДТП ЧП".

Сейчас ему очень важно узнать у девушки, была ли привита ее собака. Если нет, то Сергею придется пройти долгий курс уколов. Но у него нет на них времени.

- Мне скоро уходить в море, и те самые прививки пагубно повлияют на мою работу, - объясняет Сергей.

При этом он подчеркивает, что претензий к девушке не имеет, все-таки сам вызвался помочь.

ИСТОЧНИК KP.RU