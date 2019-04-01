Власти Мурманска пояснили, зачем поменяют название у 19-ти остановок общественного транспорта

СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-01T15:29:25+03:00

Со всеми этими переименованиями водителям придется несладко. Надо будет запомнить новые названия автобусных остановок в Мурманске. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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20 комментариев, и почти все - негативные. «Зачем это нужно? Лучше бы стены покрасили? Опять пропиариться решили?» Вот так бурно жители Мурманска отреагировали на нашу новость о переименовании 19-ти автобусных остановок в городе.

Северяне изливали горечь как в соцсети, так и на сайте. В общем и целом, местные жители кисло отреагировали на инициативу городской мэрии. А представители старшего поколения и вовсе рассердились не на шутку.

А между тем, здравое зерно в предложении мурманской мэрии все-таки есть. Большинство из этих остановок общественного транспорта назывались совершенно несуразными именами. Например, носили наименования советских магазинов, давно канувших в лету. Или взять хотя бы «Видеосалон». Ностальгия по 1980-м годам и фильмам про Терминатора это, конечно, здорово, да только видеосалона там нет уже лет 30 - только хмурые сопки и ряд домов...

- Многие остановки общественного транспорта были названы именами объектов и организаций, давно прекративших свою работу, что вводило пассажиров в заблуждение, - аргументируют свою позицию в пресс-службе мурманской мэрии.

При этом отмечается, что «бюджетная копилка» города не потеряет ни копейки в процессе переименования.

ИСТОЧНИК KP.RU