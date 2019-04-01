Подробности ДТП с участием 15-ти машин на Ледокольном раскрыли в дорожной полиции Мурманска

СЕГОДНЯ 14:11 2019-04-01T14:17:28+03:00

На Ледокольном проезде 29 марта пострадали 15 машин, а не 17, как сообщалось ранее. Но ущерб все равно обещает быть грандиозным. Фото: Роман Сифоров

Побоище устроил 46-летний водитель Lexus, которого уже лишали прав за алковождение; марки пострадавших авомобилей разнятся от «Нивы» и «ВАЗ» до Toyota и Nissan

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Пятница, самый разгар дня... В один из дворов областного центра врывается автомобиль. Lexus беспорядочно мечется по скользким, колейным дорожкам, сметая все на своем пути.

Понятное дело, ничем хорошим это не кончилось. Пострадала целая пропасть машин - по предварительным оценкам, их было 17, позже цифра уменьшилась. Счастье еще, что ни один прохожий не попался на пути «озверевшей иномарки», в противном случае не избежать травматизма. Впрочем, 46-летний водитель Lexus и так ответит по уголовной статье. Почему - рассказали в дорожной полиции Мурманска.

- В 2016 году мужчина привлекался за вождение в нетрезвом виде, в связи с чем у него изымались права. В 2018 году их вернули. Но сейчас, поскольку мужчина повторно попался за рулем в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит уже уголовное преследование, - пояснили в отделе пропаганды ГИБДД по Мурманской области.

Поведали нам и подробности жуткого автомобильного побоища. Как оказалось, 29 марта в 16:45, «в стельку» пьяный водитель Lexus RX 330 протаранил 3 автомобиля. Случилось это в районе улицы Беринга, 26.

Мурманчанин уехал с места ДТП. И попытался скрыться во дворе на Ледокольном проезде, где благополучно «покоцал» еще 12 легковушек (итого - 15). Еще неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы разъяренные владельцы машин не задержали алководителя.

Пострадали как дорогие иномарки (Toyota, Nissan, Lexus), так и отечественные легковушки («ВАЗ», «Нива») . Ущерб обещает быть грандиозным; его сейчас подсчитывают страховщики.

ИСТОЧНИК KP.RU