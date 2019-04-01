В Мурманске водителя, заснувшего за рулем на светофоре, разбудили сотрудники ДПС

СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-01T13:27:44+03:00

Странную Mazda, водитель которой не ехал на "зеленый", заметили у Центрального бассейна в Мурманске. Фото: vk.com/murmansk_dtp

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Около 23.35 у Центрального плавательного бассейна 31 марта на перекрестке улиц Карла Маркса и Челюскинцев мурманчане заметили странную машину. Горел "зеленый" сигнал светофора, но водитель Mazda не трогался с места. Прохожие заподозрили, что мужчине плохо, и вызвали сотрудников ДПС.

Те прибыли на место, открыли дверь и... водитель проснулся. Оказалось, что он просто заснул за рулем (на этом участке несколько лет назад поменялась схема движения, и теперь там долгие фазы).

- У водителя наблюдались признаки опьянения. Его проверили на алкоголь, но его в крови не было обнаружено. Поэтому была проведена экспертиза на наркотические вещества. Ее результатов еще нет, - рассказали "КП" в отдельном батальоне ДПС ГИБДД по городу Мурманску.

Напомним, в минувшую пятницу, 29 марта, случилась и другая странная авария. На проезде Ледокольный водитель Lexus протаранил больше десятка машин.

ИСТОЧНИК KP.RU