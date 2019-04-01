2019-04-01T16:29:49+03:00
Общество

Суд заставил забывчивого контрактника заплатить Северному флоту за форму

Молодого человека уволили с контракта, а он увез домой казенные вещи
Ника СВЕТЛОВА
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Житель Коми уехал домой и увез с собой казенную военную форму.Житель Коми уехал домой и увез с собой казенную военную форму.Фото: Алексей ФОКИН
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Житель Коми Полещиков решил в свое время уехать на службу в Заполярье. По контракту его взяли в войсковую часть 08275, что расположена в Печенге (это 200-я мотострелковая бригада). Правда, служба не заладилась, молодой человек был уволен, так как не соблюдал условия контракта.

Только на этом его отношения с Северным флотом не закончились. Когда он вернулся домой, выяснилось, что с собой забывчивый экс-военнослужащий увез форму.

- Речь идет о военной одежде: фуражка, шапка-маска, нижнее белье, куртка, несколько костюмов, жилет, шарф, перчатки, рукавицы, баул, две пары ботинок и другие вещи, - пишет сайт "Комиинформ".

Командир войсковой части обратился в Воркутинский гарнизонный военный суд с иском, чтобы солдат заплатил почти 35 тысячи рублей. Документы были зарегистрированы в конце февраля, а 27 марта суд постановил, что молодой человек должен заплатить эту сумму, а еще добавить к ней 1,2 тысячи рублей за судебные издержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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