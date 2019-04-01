В Ковдоре рыбак провалился под лед и самостоятельно выбрался из холодной воды
Совсем недавно в Мурманской области прошел Чемпионат по ледяному плаванию. Лучшим спортсменом оказался гость из солнечной Болгарии. Остается лишь пожалеть о том, что в этих соревнованиях не поучаствовал житель города Ковдор.
Мужчина наверняка одержал бы уверенную победу. В этом не приходится сомневаться после того, что случилось сегодня, 1 апреля. Северянин оказался в экстремальных условиях (ледяная вода, усталость, ветер) и выжил наперекор всему. Подробности этой удивительной истории сообщили в заполярном МЧС.
- 1 апреля в 02:15 по системе «112» поступила информация от жителя города Ковдор о том, что его отец, находясь на рыбалке на озере Каложное, провалился под лед. Мужчине удалось выбраться из воды, но он сильно замерз и очень ждет помощи, - известили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
Получив столь тревожное сообщение, спасатели незамедлительно отправились на место происшествия. Но, как оказалось, мужчина, чудом выбравшийся из воды, уже почувствовал себя лучше и от медицинской поддержки отказался. Спасатели благополучно доставили пострадавшего к месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU