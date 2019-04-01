В Ковдоре рыбак провалился под лед и самостоятельно выбрался из холодной воды

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-01T12:45:17+03:00

В Мурманской области рыбак провалился под лед и благополучно выбрался на берег. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Елена КОВАЛЕНКО

На помощь пострадавшему выехали сотрудники МЧС, но северянин уже пребывал на побережье к тому времени и отказался от врачебной помощи

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Совсем недавно в Мурманской области прошел Чемпионат по ледяному плаванию. Лучшим спортсменом оказался гость из солнечной Болгарии. Остается лишь пожалеть о том, что в этих соревнованиях не поучаствовал житель города Ковдор.

Мужчина наверняка одержал бы уверенную победу. В этом не приходится сомневаться после того, что случилось сегодня, 1 апреля. Северянин оказался в экстремальных условиях (ледяная вода, усталость, ветер) и выжил наперекор всему. Подробности этой удивительной истории сообщили в заполярном МЧС.

- 1 апреля в 02:15 по системе «112» поступила информация от жителя города Ковдор о том, что его отец, находясь на рыбалке на озере Каложное, провалился под лед. Мужчине удалось выбраться из воды, но он сильно замерз и очень ждет помощи, - известили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Получив столь тревожное сообщение, спасатели незамедлительно отправились на место происшествия. Но, как оказалось, мужчина, чудом выбравшийся из воды, уже почувствовал себя лучше и от медицинской поддержки отказался. Спасатели благополучно доставили пострадавшего к месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU