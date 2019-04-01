2019-04-01T10:49:43+03:00
Происшествия

Житель Мончегорска случайно убил женщину, заснув с сигаретой

Северянка задохнулась дымом от пожара, который случился из-за непотушенного окурка
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области женщина ночевала на лестничной площадке и отравилась угарным газом в результате пожара, который спровоцировал хозяин одной из квартир.В Мурманской области женщина ночевала на лестничной площадке и отравилась угарным газом в результате пожара, который спровоцировал хозяин одной из квартир.Фото: Людмила ШЕКА
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Большинство возгораний в Мурманской области происходит по всем известной причине. Причина эта - халатное отношение к собственной безопасности. Люди выпивают, закуривают, а потом ложатся спать с сигаретой в руке. Окурок выпадает на постельное белье, в результате чего происходит пожар, который, как правило, плохо заканчивается для курильщика.

Точно также разворачивались события во время пожара в Мончегорске минувшим летом. Вот только погиб в результате возгорания совершенно невинный человек.

- 35-летний мужчина, находясь в своей квартире в доме по проспекту Металлургов, уснул с непотушенной сигаретой. В результате его действий в квартире произошло возгорание. Продукты горения заполнили помещение подъезда жилого дома, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Мурманской области.

Ядовитые испарения проникли на лестничную клетку 5-го этажа. Там ночевала пожилая женщина без определенного места жительства. Надышавшись дымом, 64-летняя северянка скончалась не приходя в сознание.

Хозяин квартиры, который спровоцировал пожар, умудрился не только выжить, но даже не получить серьезных ожогов. Мужчине грозит до 2-х лет колонии, а судить его будут за причинение смерти по неосторожности. На днях уголовное дело направили служителям Фемиды. Кстати, в своем проступке житель Мончегорска раскаялся, а также оказал помощь в расследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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