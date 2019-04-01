2019-04-01T13:28:26+03:00
Происшествия

Появилось видео, как водитель на Lexus таранит больше десятка машин в Мурманске

Мужчина второй раз попался нетрезвым за рулем [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Водитель на Lexus испортил порядка 15 машин. Фото: vk.com/murmansk_dtpВодитель на Lexus испортил порядка 15 машин. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Вечером 29 марта произошла авария, которая удивила даже видавших многое опытных водителей. У домов №9 и 11 на проезде Ледокольный лихач на Lexus протаранил около 15 машин! Можно было бы подумать, что его ослепило солнце, которое в тот день светило особенно ярко, но причина была другой.

Как рассказали "КП" в отдельном батальоне ГИБДД по городу Мурманску, водитель был нетрезв. И за руль подшофе садился не в первый раз. В эту пятницу за такую любовь сочетать вождение и градус, он попал под статью 264 Уголовного кодекса за повторное управление машиной в нетрезвом виде.

Сейчас идет разбирательство в этой аварии. А водители пострадавших машин делятся в сети видео, как все было. Благодаря им можно увидеть, что Lexus не смог вписаться в поворот во дворе и стал собирать припаркованные машины.

К слову, как сообщают очевидцы, до приезда сотрудников Госавтоинспекции горе-водителя задержали те, кто своими глазами видел его чудеса на виражах.

- Ребята из машины выскочили, разбили заднее стекло, надели наручники, поставили на колени, и так он просидел минут 20 до приезда ДПС, - пишет в группе "Мурманск. ДТП. ЧП" Сергей Мурашкин.

В Мурманске водитель на Lexus протаранил 15 машин.Фото: vk.com/murmansk_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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