В Мурманске нашли пропавшего 13-летнего Кирилла Щербака

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-01T09:57:37+03:00

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"Может нуждаться в медицинской помощи" - это строчка в ориентировка на поиск людей всегда тревожит. Особенно, если речь идет о несовершеннолетних.

13-летний Кирилл Щербак ушел из дома в Мурманске 31 марта. А потом не вернулся. Время уже перевалило за полночь, а Кирилла все не было. Искать его начали сразу, ведь у подростка есть особенности со здоровьем. В стороне не остались и волонтеры отряда "МурманСпас".

К счастью, утром 1 апреля появилась информация от СУ Следственного комитета Мурманской области, что школьник найден и с ним все хорошо. Как стало известно "КП", Кирилл просто гулял с друзьями.

Но в регионе остаются активные поиски. Например, нет данных о местонахождении Милены Феофилактовой. Скоро будет месяц, как ее не могут найти. Еще затянувшиеся случаи: Евгений Ермаков, Сергей Воронин, Ксения Платонова.

ИСТОЧНИК KP.RU