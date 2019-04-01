В Мурманске пропал подросток, которому может понадобиться помощь врачей

СЕГОДНЯ 09:28 2019-04-01T09:28:30+03:00

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13-летний Кирилл Щербак пополнил ряды тех, кого ищут полиция и волонтеры. К подростку приковано особое внимание и вот почему.

Юноша 31 марта ушел из дома на проспекте Кольский, 172 в Мурманске и пропал. Родные не знают, где он может находиться - до нынешнего часа Кирилл не объявился. При этому ему может понадобиться помощь врачей.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, носит очки.

Был одет в кожаную куртку ниже бедра с красным клетчатым воротником, черные джинсы с потертостями, высокие черные берцы.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию 02, 102 или 40-60-10 или в отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20, 8911-339- 89-41.

Напомним, в Мурманске также ищут пропавшую 13-летнюю Милену Феофилактову. Из дома она ушла еще 11 марта. По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 "Убийство малолетнего".

ИСТОЧНИК KP.RU