Мурманчанка Анастасия Петрова-Четинкайя объявила результаты выборов в мэры турецкой Аланьи

СЕГОДНЯ 09:05 2019-04-01T09:21:31+03:00

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31 марта прошли выборы и на Украине, и в Турции. Интересно было следить и за теми, и за другими. Но все же за турецкими чуть больше, ведь наша землячка - уроженка Мурманска Анастасия Петрова-Четинкайя - пыталась стать мэром города Аланья.

Напомним, на выборы она пошла как независимый кандидат. Путь был непростой. Так, неизвестные "доброжелатели" упорно распускали слухи, что Анастасия сняла свою кандидатуру и больше не участвует в гонке.

Сама мурманчанка 31 марта пришла в одну из школ Аланьи, чтобы проголосовать. За кого - не написала. Зато позже объявила о результатах волеизъявления электората. Анастасия Петрова-Четинкайя оказалась на четвертом месте с 0,52% голосов (ее поддержали 837 человек). А выиграл выборы Адем Мурат Юджель с 58,63% голосов (95 956 человек).

- Прежде всего, я хотела бы поблагодарить вас, драгоценные люди Аланьи, за ваш интерес к моей работе в течение трех месяцев. Вы проголосовали за демократию. Я не могу положить конец своей работе. Я буду нести ответственность за наш выбор. Буду продолжать работать от имени как Аланьи, так и моей страны. Мы не расстроены, мы не злы. Наша единственная цель - Турция и Алания, - написала Анастасия Петрова-Четинкайя в своем Facebook.

Напомним, ее победа стала бы исторической. Ведь никогда ранее в истории Турции женщина с русскими корнями не стояла у власти.

ИСТОЧНИК KP.RU